Unfall bei Katzenthal: Autofahrer stoßen zusammen

Ein 35-Jähriger gerät beim Affinger Ortsteil Katzenthal mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit einem anderen Autofahrer zusammen. Niemand wird verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall bei Katzenthal (Gemeinde Affing) am Donnerstagnachmittag sind zwei Autofahrer zusammengestoßen. Ein 35-Jähriger war gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2035 von Weichenberg (Markt Aindling) kommend in Richtung Affing unterwegs. Wie die Polizei berichtet, geriet er mit seinem Kleintransporter auf Höhe des Weilers Katzenthal in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen.

Unfall bei Katzenthal: Schaden im dreistelligen Bereich

Laut Polizeiangaben war die Straße zum Unfallzeitpunkt mit Schneematsch bedeckt. Ob der 35-Jährige zu schnell unterwegs war, wird derzeit von der Polizei untersucht. Beide Autofahrer überstanden die Kollision unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro. (kneit)