Kriegserinnerungen: Das erschütternde Schicksal einer Aulzhausener Familie

Dieses Foto entstand an Fronleichnam um 1961 auf dem Schaffler-Anwesen. Es zeigt: (von links) Oma Agatha, geboren 1887, Peter, geboren 1955, Vater Georg, geboren 1925, Sohn Georg, geboren 1957, und Mutter Erna, geboren 1929.

Plus Aktuell tobt in der Ukraine ein grausamer Krieg. Manch junger Soldat aus Aichach-Friedberg wurde im Zweiten Weltkrieg dorthin geschickt. Darunter mehrere aus Aulzhausen.

Von Georg Engelhard Artikel anhören Shape

Georg Engelhard war 16 Jahre lang Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Gebenhofen-Anwalting. Er befasste sich intensiv mit den Biografien von Kriegsteilnehmern aus dem Gebiet der Gemeinde Affing. In den vergangenen Jahren schrieb er zum Volkstrauertrag akribisch recherchierte Beiträge für unsere Redaktion. Am 14. Juli dieses Jahres starb er. Auch für heuer hatte er einen Text zum Volkstrauertag vorbereitet. Dieser erscheint mit Zustimmung seiner Witwe, Angelika Engelhard, posthum.

Der Blick in die Ukraine zeigt, wie brüchig der Frieden auch in Europa ist. Dort müssen manche Hochbetagte erleben, wie sich die Geschichte wiederholt. War es in ihrer Kindheit die deutsche Wehrmacht, die sie fürchteten, ist es jetzt die russische Armee.

