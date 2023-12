Kulinarik, Handwerk, Überraschungen: Affinger Weihnachtsmarkt eröffnet bald

Es weihnachtet wieder in Affing: Am Wochenende eröffnet der Weihnachtsmarkt im Schlosshof – und wartet mit zwei neuen Höhepunkten auf.

Langsam wird der Zimt- und Glühweinduft im Wittelsbacher Land wieder so richtig heimisch, rechtzeitig zur Adventszeit gibt es auch noch den ersten Schnee. Adventszeit bedeutet in Affing auch: Der beliebte Weihnachtsmarkt im Schlosshof eröffnet. Auch in diesem Jahr findet der Markt am zweiten und dritten Adventswochende statt. Am Samstag, 9. Dezember, darf um 16 Uhr die Blasmusik Haunswies festlich den Startschuss geben. Neben neuen Programmhöhepunkten steht auch schon fest, welchen wohltätigen Einrichtungen der Erlös in diesem Jahr zugutekommen wird.

Seit dem ersten Adventswochenende herrscht reger Betrieb im Affinger Schlosshof, 50, 60 Helfer sind fleißig daran, rechtzeitig zum Samstag mit dem Aufbau fertig zu werden. "Das sind alles Ehrenamtliche und vor allem Helfer, die nicht einmal Mitglieder bei uns im Verein sind", sagt Ewald Lindemeir, Vorsitzender des Weihnachtsmarkt-Vereins.

Kinderkarussell und Alphornbläser kehren auf den Weihnachtsmarkt zurück

Rund 60 Standbetreiber sind in diesem Jahr in Affing vertreten und bieten Kulinarisches, Künstlerisches und Handwerkliches feil. Mit Rehgulasch, Rahmflecken oder Glühweinen aller Art ist für die Verpflegung gesorgt, daneben wird es auch Geflochtenes und Gedrechseltes zu kaufen und bestaunen geben. Kinder können in diesem Jahr erneut Ponyreiten, auch ein Marionettentheater gibt es wieder. "Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es auch wieder ein Kinderkarussell", freut sich Lindemeir. Das ist allerdings nicht die einzige "Rückkehr": Auch Alphornbläser sind dieses Jahr erstmals seit Langem wieder Teil des Programms.

Lindemeir erwartet für die fünf Tage rund 20.000 Besucher, "das kommt natürlich auch aufs Wetter an". Der Weihnachtsmarkt hat an beiden Wochenenden am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am dritten Adventswochenende kann man auch am Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr den Markt besuchen. Die diesjährigen Gewinne, den die beteiligten Standbetreiber erwirtschaften, werden dem Malteser Hilfsdienst, der Pfarrei Affing für hilfsbedürftige Familien, dem Kinderheim Friedberg, der Aichacher Tafel und dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Augsburg gespendet.

Das ist 2023 beim Affinger Weihnachtsmarkt im Schlosshof geboten 1 / 5 Zurück Vorwärts Samstag, 9. Dezember, 14 bis 20 Uhr 15.30 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne 16 Uhr im Schlosshof : Festliche Eröffnung mit Blasmusik Haunswies 16.30 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne 17.30 Uhr im Schlossstadel : Weihnachtliche Weisen, Bläserklasse Realschule Aichach

Sonntag, 10. Dezember, 12 bis 20 Uhr 14 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne 15 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne 16 Uhr im Schlosshof : Bläsergruppe Mühlhausen 19 Uhr im Schlosshof : Lindler Alphornbläser

Freitag, 15. Dezember, 17 bis 21 Uhr 17.30 Uhr im Schlosshof : Weihnachtslieder, Schulchor Grundschule Affing 19 Uhr im Schlosshof : Da Oa und die Andan, Blaskapelle Haunswies mit Jugendorchester

Samstag, 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr 14.30 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne 15 Uhr in der Pfarrkirche : Weihnachtslieder, Musikgruppe Dreiklang 15.30 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne

Sonntag, 17. Dezember, 12 bis 20 Uhr 14 Uhr im Bücherstüberl : Märchenerzählerin, ab 3 Jahren 14.30 Uhr im Schlossstadel : Weihnachtslieder, Cantalom-Chor 16 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne 17 Uhr im Schlosshof : Lindler Alphornbläser 17.30 Uhr im Schlossstadel : Marionettentheater Uggl-Bühne



