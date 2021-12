Affing-Mühlhausen: 25-jährige Bürokauffrau ist Kammersiegerin

Plus Ursprünglich will Katharina Pils Lehrerin werden. Doch dann entschied sie sich für eine Ausbildung bei einer Firma im Affinger Ortsteil Mühlhausen.

Organisation und Zeitmanagement liegen ihr im Blut: Abrechnungen, Bestellungen oder Kundengespräche - die 25-jährige Katharina Pils behält den Überblick. Die junge Frau absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement im Wittelsbacher Land und überzeugte mit ihrem Können: Die ehemalige Auszubildende wurde von der Handwerkskammer Schwaben ausgezeichnet. Sie ist die aktuelle Kammersiegerin, also die Beste in ihrem Fachgebiet.