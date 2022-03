Affing-Mühlhausen

Ampel, neue Brücke, Straßensanierung: Was in Mühlhausen geplant ist

Plus Trotz der geplanten Westumfahrung wird es immer wieder Baustellen an der Ortsdurchfahrt Mühlhausen geben. Gestartet wird im August. Was 2023 folgt.

Von Carmen Jung

In den kommenden Jahren wird es an der Ortsdurchfahrt in Mühlhausen immer wieder zu Baustellen kommen. Im August geht es bereits los. Dann lässt der Freistaat eine kleine Etappe der Staatsstraße 2035 sanieren. Doch es steht noch mehr an. Insgesamt soll die Situation für die Verkehrsteilnehmer verbessert werden.

