Am Mühlhauser Berg entsteht eine Terrassenwohnanlage

Die Pläne stammen von 2014, die Genehmigung erfolgte ein Jahr später. Gebaut wurde die geplante Terrassenwohnanlage auf der Krone des Mühlhauser Berges bislang aber nicht. Das könnte sich jetzt ändern. Eine Augsburger Immobiliengesellschaft hat die Pläne noch einmal überarbeitet und offenbar neueren Bedürfnissen angepasst.