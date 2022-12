Brand in Wochenendhaus: Sachschaden liegt bei 100.000 Euro

Nach einem Feuer in einem Wochenendhaus im Affinger Ortsteil Mühlhausen ermittelt die Kripo. Die Brandursache lässt sich wohl nicht mehr zweifelsfrei klären.

Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagmorgen im Affinger Mühlhausen ist die Ursache für das Feuer, dem ein Wochenendhaus zum Opfer fiel, auch am Montag nicht geklärt. Das sagt Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, auf Anfrage unserer Redaktion. Anders sieht es bei dem Schaden aus, den das Feuer angerichtet hat. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Der Brand war am Samstag gegen 7.45 Uhr in dem Wochenendhaus ausgebrochen. Etwa 100 Feuerwehrleute aus Mühlhausen, Aulzhausen, Affing, Gebenhofen, Anwalting, Rehling, Friedberg und Gersthofen kämpften gegen die Flammen. Die Kriminalpolizei (Kripo) Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Brandursache nicht zweifelsfrei feststellbar

Warum der Brand ausgebrochen ist, steht auch am Montag noch nicht fest. Die Brandursache sei wohl nicht mehr zweifelsfrei feststellbar, sagt Markus Trieb von der Polizei. Das Haus musste im Zuge der Löscharbeiten mit einem Bagger abgerissen werden. Spuren könnten dort nicht mehr gesichert werden.

Von Brandstiftung geht die Polizei allerdings nicht aus. Wie Markus Trieb sagt, gebe es aktuell keinerlei Hinweise auf das Zutun eines Dritten. Am Wochenende hatte die Polizei angenommen, dass möglicherweise ein technischer Defekt an der Heizung des Hauses das Feuer ausgelöst haben könnte. Dabei handelte es sich laut Polizei um einen Holzofen. Am Montag sagt Markus Trieb, es könne auch ein technischer Defekt an einem anderen Elektrogerät gewesen sein.

Weiterer Brand auf einem Campingplatz am Autobahnsee

Auch von einem Zusammenhang mit einem Brand am späten Samstagabend auf einem nicht weit von Mühlhausen entfernten Campingplatz am Autobahnsee bei Augsburg geht die Polizei nicht aus. Dort war in einem privat genutzten Bereich, in dem sich ein Holz-Vorbau an einen Wohnwagen anschloss, Feuer ausgebrochen. Das Feuer griff auf Bäume und einen weiteren Wohnwagen über. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Zwischenfall im Zusammenhang mit Gasflaschen hier die Brandursache. (mit nsi, kmax)