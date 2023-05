Polizei meldet Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Eine unbekannte Person beschädigt auf dem Netto-Parkplatz im Affinger Ortsteil Mühlhausen mit ihrem Fahrzeug ein geparktes Auto. Der Sachschaden ist vierstellig.

Unerlaubt vom Unfallort verschwunden ist eine bislang unbekannte Person, die im Affinger Ortsteil Mühlhausen auf einem Supermarkt-Parkplatz ein geparktes Auto beschädigt hat.

Wie die Polizei am Wochenende berichtete, hat sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 10 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters Netto ereignet. Ein dort geparkter BMW X3 wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten vorderen Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin verschwand, ohne den gesetzlichen Pflichten nach einem Unfall nachzukommen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf zirka 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise. (bac)