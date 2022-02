Affing-Mühlhausen

Verkehrsprobleme in Mühlhausen: Wann kommt die beschlossene Ampel?

Sieht auf dem Bild harmlos aus, doch zu den Stoßzeiten herrscht an der Mühlhauser Ortsdurchfahrt extrem viel Verkehr. In diesem Jahr könnte nun die Ampel realisiert werden.

Plus Zwei Gutachten bestätigen, dass eine Lichtsignalanlage Mühlhausen helfen wird. Der Gemeinderat hat sie beschlossen. Noch aber gibt es eine Hürde.

Von Carmen Jung

Eine Ampel an der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Gewerbegebietes Unterkreuthweg hilft Mühlhausen, die Verkehrsprobleme in den Stoßzeiten in den Griff zu bekommen. Das haben inzwischen zwei Gutachten bestätigt. Nach Jahren der Diskussion hatte der Affinger Gemeinderat deshalb im Juni vergangenen Jahres endgültig beschlossen: Die Lichtsignalanlage wird trotz hoher Kosten gebaut. Seither ist über ein halbes Jahr vergangen. Wann kommt die Ampel nun?

