Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer am Affinger Schlossplatz

Ein 67-jähriger Autofahrer fällt am Affinger Schlossplatz Polizeibeamten durch seine unsichere Fahrweise auf. Als sie ihn anhalten, bemerken sie Alkoholgeruch.

Die Polizei hat in Affing am Donnerstag um kurz vor Mitternacht einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den 67-Jährigen, weil er nach Polizeiangaben durch seine unsichere Fahrweise am Schlossplatz auffiel.

Alkotest bei betrunkenem Autofahrer ergibt Wert von 1,7 Promille

Weil sie Alkoholgeruch bei dem Mann aus dem Wittelsbacher Land bemerkten, baten sie diesen zum Alkoholtest. Wie die Polizei mitteilte, ergab der Alkotest einen Wert über 1,7 Promille.

Dem 67-Jährigen wurde Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (nsi)