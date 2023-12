So sucht die Gemeinde Affing Unterkünfte für Flüchtlinge

Ein Wohnheim für Flüchtlinge im Gewerbegebiet Mühlhausen will die Gemeinderatsmehrheit verhindern. Stattdessen sollen kleine Unterkünfte gesucht werden.

Die Gemeinde Affing sucht dezentrale Unterkünfte für Flüchtlinge. Mitglieder des Gemeinderates haben im Zuge der Diskussion über die bei vielen unerwünschte Unterbringung von Flüchtlingen im Gewerbegebiet Mühlhausen zugesagt, sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Wie das vonstattengehen soll, besprach das Gremium in seiner letzten Sitzung dieses Jahres.

Die Regierung von Schwaben plant, in einem Bürogebäude im Gewerbegebiet Mühlhausen ein Wohnheim für Flüchtlinge einzurichten. Dieses Vorhaben hat in dem Affinger Ortsteil einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Gemeinderat beschloss deshalb im Oktober mehrheitlich, ein solches Wohnheim über eine Änderung des Bebauungsplanes zu verhindern. Noch ist offen, ob die Gemeinde damit bei den Behörden durchkommt. Die Regierung hat außerdem signalisiert, vorerst an den Plänen festzuhalten.

Gemeinderäte sollen Leerstände bei der Gemeinde melden

In der Sitzung, in der der Gemeinderat vor vollen Zuschauerrängen diskutierte, wie das Wohnheim für anerkannte Flüchtlingsfamilien mit insgesamt bis zu 70 Personen verhindert werden könnte, hatte das Gremium zugleich signalisiert, sich bei der Suche nach dezentralen Unterkünften zu engagieren. Gerhard Faltermeier fragte in der jüngsten Sitzung nun nach: "Wie machen wir jetzt weiter?"

Bürgermeister Markus Winklhofer hat die Ratsmitglieder inzwischen mit einem Brief an die Dringlichkeit der Angelegenheit erinnert und an das Ziel einer "im besten Fall ausgewogenen Verteilung über die Ortsteile". Denn der Landkreis sucht nach wie vor händeringend nach Unterkünften für Flüchtlinge. Winklhofer forderte in der Sitzung dazu auf, leere Wohnungen und Häuser zu melden. Die Gemeinde kläre dann die Besitzverhältnisse und spreche die Eigentümer an. Er bat darum, auf die Gemeinde zuzukommen, "wenn jemand etwas weiß". Die Verwaltung könne dann die Eigentümer ermitteln. Jedes Ratsmitglied könne aber gerne auch selbst aktiv werden, wenn es die Besitzer einer Immobilie kenne und aktiv auf diese zugehen. Im Mitteilungsblatt, das demnächst erscheint, wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Unterkünfte "dringend gesucht" sind, erklärte Winklhofer.

