Affing

vor 31 Min.

Überschwemmungen in Gebenhofen: Seit 50 Jahren gibt es Ärger

Plus Bisherige Bemühungen des eingeschalteten Ingenieurbüros sorgen in Affing für Unmut. Noch zeichnet sich keine Lösung des Problems in Gebenhofen ab.

Von Johann Eibl

Im Nordwesten von Gebenhofen hat eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern Ärger mit dem Wasser. Und das nicht erst seit den Starkregenereignissen im Verlauf dieses Jahres, sondern schon seit einem halben Jahrhundert. Mit dieser Angelegenheit befasste sich der Affinger Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch über eine Stunde lang. Das besagt einiges darüber, wie sehr die betroffenen Menschen darunter leiden. So ließ sich auch der vergleichsweise große Besucherzuspruch im Sitzungssaal der Mittagsbetreuung leicht erklären. Daher sagte Bürgermeister Markus Winklhofer eingangs: "So viele waren noch nie in diesem Raum."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen