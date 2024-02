Affing

vor 51 Min.

Vogelmayer begeistert Publikum im Saal der Anwaltinger Feuerwehr

Plus Der niederbayerische Musik-Kabarettist Vogelmayer sorgt im Saal der Anwaltinger Feuerwehr zwei Abende mit viel Sprachwitz für volle Zuhörerreihen.

Von Christine Schmid-Mägele

Das Publikum lachte, klatschte begeistert und forderte eine Zugabe nach der anderen. Der Musik-Kabarettist Vogelmayer aus Mitterfels in Niederbayern beherrscht es, sein Publikum zu unterhalten. Man merkt dem Künstler an, dass er Erfahrung hat. Bei rund 200 Auftritten pro Jahr bietet er „bayerische Unterhaltung für Hirn, Herz und Humor“, so beschreibt er die Auftritte selbst in seinem Flugblatt. Thomas Mayer, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, steht seit 2003 – nach zwei Semestern Philosopie – auf der Bühne und hat sich seit 2015 hauptberuflich dem bayerischen Kabarett verschrieben.

Im Saal der Freiwilligen Feuerwehr in Anwalting kam er beim Publikum bestens an. Das Büchereiteam des Affinger Bücherstüberls bewies ein gutes Händchen bei der Auswahl. Rita Hartl freute sich sichtlich, als auch beim zweiten Abendtermin der Saal nahezu voll besetzt war – ähnlich wie am Vorabend. Jeweils rund 100 Besucherinnen und Besucher ließen sich gerne von dem Niederbayern unterhalten.

