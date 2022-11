Affing

Der Affinger Weihnachtsmarkt im Schlosshof nimmt Gestalt an

Plus In wenigen Tagen wird der Affinger Weihnachtsmarkt eröffnet. Bis dahin haben die Helfer alle Hände voll zu tun. Was sich dieses Jahr ändert und was nicht.

Von Inge von Wenczowski

Es wird geschraubt, gesägt, gehämmert. Im Affinger Schlosshof herrscht überall geschäftiges Treiben. Am Samstag, 3. Dezember, öffnet dort der Weihnachtsmarkt seine Pforten. Er hat sowohl am zweiten als auch am dritten Adventswochenende geöffnet und lockte in den Jahren vor der Corona-Pandemie bis zu 22.000 Besucherinnen und Besucher an. Am Ende waren stets etwa 10.000 Rahmflecken und unzählige Tassen Glühwein und Punsch verkauft. Doch bis es so weit ist, liegt viel Arbeit vor den Organisatorinnen und Organisatoren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

