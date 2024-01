Winklhofer ruft bei Bürgerempfang zu Teilnahme am Gemeindeleben auf

Die Kommunalpolitik spielt beim Neujahrsempfang in Affing nur eine kleine Rolle. Bürgermeister Markus Winklhofer ruft die Gäste zur Zuversicht auf.

Der Andrang beim Neujahrsempfang in Affing war schon mal größer als am Samstagabend. Dennoch war auch dieses Mal die Schulturnhalle gut gefüllt mit Gästen aus allen Bereichen des Gemeindelebens.

So waren etwa Feuerwehrleute in Uniform erschienen. Wie üblich bei dieser Gelegenheit, waren auch Jugendliche geladen, die in den vergangenen zwölf Monaten ihren 18. Geburtstag feierten. Sie präsentierten sich bei einem Gruppenfoto. Außerdem sah man Marian Freiherr von Gravenreuth sowie erstmals den neuen Pfarrer, Thomas Payappan, in diesem Kreis. Als Empfangskomitee fungierten die drei Bürgermeister Markus Winklhofer sowie seine Vertreter Christine Schmid-Mägele und Markus Jahnel.

Dritter Bürgermeister Markus Jahnel, Bürgermeister Markus Winklhofer, Zweite Bürgermeisterin Christine Schmid-Mägele und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko kamen beim Bürgerempfang in Affing mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Foto: Johann Eibl

Bürgermeister ruft junge Bürger auf, sich am Gemeindeleben zu beteiligen

Eine knappe Viertelstunde lang bat Bürgermeister Winklhofer um Aufmerksamkeit. Er schloss seine Ausführungen mit dem Appell: "Bleiben Sie vor allem optimistisch!" Zuvor hatte er angesichts der gedrückten Stimmungslage in weiten Teilen der Bevölkerung betont: "Ich sehe keinen Grund zu dauerhaftem Pessimismus, wenn wir uns unserer Qualitäten bewusst sind und wenn wir sie auch einsetzen." Den jüngsten Besucherinnen und Besuchern rief er zu: "Beteiligt euch an unserem Gemeindeleben!" Das solle nicht zuletzt bei Wahlen geschehen, etwa bei der Europawahl in einigen Monaten. Gute Zusammenarbeit der gesamten Bevölkerung sei nötig, betonte der Bürgermeister.

Winklhofer sprach von "bewegten Zeiten". Man bekomme den Eindruck, die Welt drehe sich immer unrunder. Klimawandel, Krieg und Gewalt thematisierte er ebenfalls: "Das Vertrauen in eine gute Zukunft nimmt ab." Dabei lebten die Menschen in Deutschland in vergleichsweise gesicherten Verhältnissen. Mit der Politik in der eigenen Kommune befasste er sich nur kurz: "Unsere Gemeinde hat sich sehr gut weiterentwickelt." Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner um 100 gestiegen. Das führe zu weiteren Investitionen in die Kinderbetreuung und in die Schulen.

"Da Oa und die Andan" aus Haunswies begleiteten den Bürgerempfang in Affing musikalisch. Foto: Johann Eibl

Landtagsabgeordneter: In Vereinen und Gemeinde miteinander anpacken

Zu den Stammgästen bei diesem Empfang zählt Peter Tomaschko. Der CSU-Landtagsabgeordnete wies darauf hin, dass bei dieser Gelegenheit ehrenamtlich tätige Menschen ebenso präsent seien wie die Jugend. Er ermunterte sie dazu, sich ebenfalls unentgeltlich zu engagieren. Trotz der vielen Herausforderungen der Gegenwart sollten die Menschen zuversichtlich bleiben: "Wenn wir es miteinander anpacken - ob in den Vereinen, in der Familie oder in der Gemeinde - dann schaffen wir es."

Nach den beiden Ansprachen stand ein liebevoll dekoriertes kaltes Buffet bereit. Der Pfeiferhof im Affinger Ortsteil Haunswies hatte es angeliefert. Ebenfalls aus Haunswies kam das Blasorchester: "Da Oa und die Andan" begleiteten den weiteren Abend musikalisch.