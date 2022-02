Affing

vor 20 Min.

"Wird komisch": Ex-Bob-Weltmeister Kagerhuber blickt auf Olympia 2022

Plus Die umstrittenen Olympischen Spiele 2022 in Peking beginnen am Freitag. Warum der frühere Bobfahrer Matthias Kagerhuber aus Affing von einer Absage nichts hält.

Von Sebastian Richly

2017 gewann Matthias Kagerhuber Gold bei den Weltmeisterschaften. im Viererbob. Trotz dieses Erfolgs platzte 2018 sein Traum von Olympia denkbar knapp. Mittlerweile ist der Affinger - was den Leistungssport betrifft - im Ruhestand. Auf die Olympischen Winterspiele, die am Freitag in Peking eröffnet werden, freut sich der 36-Jährige trotzdem. Wie der frühere Anschieber die umstrittenen Wettkämpfe sieht und warum für ihn ein kurzfristiger Boykott sowie eine Absage das falsche Signal wären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen