Zwei Chöre geben ein Benefizkonzert in der Gebenhofener Kirche

In der Gebenhofener Pfarrkirche geben die Chöre Cantalom und Pastor Bonus ein Benefizkonzert. Der Erlös der Veranstaltung wird für die Restaurierung der Orgel verwendet.

In der Pfarrkirche Mariae Geburt in Gebenhofen ( Affing) gaben die Chöre Cantalom und Pastor Bonus ein Benezifkonzert. Cantalom ist ein Chor aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen, der sich aus singenden Frauen aus der Pfarreiengemeinschaft Affing zusammensetzt. Bis September vergangenen Jahres leitete ihn Dina Tiljak-Schmoll, Musikpädagogin, Chorleiterin und Organistin. Dann übernahm ihn Gabi Eichmayr. Sie ist C-Kirchenmusikerin, Organistin und Chorleiterin. Der Chor Pastor Bonus, geleitet von Dina Tiljak-Schmoll, kam aus Stettenhofen. Da sich die zwei Chorleiterinnen sehr gut verstehen, wurde – in Absprache mit beiden Chören – beschlossen, sich bei verschiedenen chorischen Auftritten zusammenzuschließen.

Blick auf die beiden Chöre Cantalom aus Mühlhausen (Affing) und Pastor Bonus aus Stettenhofen (Landkreis Augsburg), die beim Benefizkonzert in der Gebenhofener Kirche zu hören waren. Foto: Christine Schmid-Mägele

Gabi Eichmayr ist nicht nur Chorleiterin, sondern als Organistin unter anderem in Gebenhofen tätig. Mit Blick auf die Renovierung der historischen Bohl-Orgel in Gebenhofen entstand die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Dabei sollten Spenden für die „alte Dame“, wie die Organistin sie liebevoll nennt, gesammelt werden.

Zum 150. Jubiläum soll die Orgel ein "Rundum-Lifting" bekommen

Die „alte Dame“ benötigt dringend intensive Zuwendung und Pflege, damit sie wieder anständig bespielt werden und in den Gottesdiensten die Besucherinnen und Besucher erfreuen kann. Rechtzeitig zum 150. Jubiläum der Orgel in diesem Jahr soll sie ein „Rundum-Lifting“ bekommen: Beispielsweise muss die Elektrik neu geordnet werden. Ebenso müssen die Pfeifen und Windladen und vieles mehr restauriert werden.

Um der „alten Dame“ dennoch Gehör zu verschaffen, sangen beide Chöre unter dem Motto "Ohr des Herzens" Lieder zum Abschluss der Weihnachtszeit. Die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer waren unter dem Motto "Setz dich her zu uns und lausche" eingeladen, die Lieder und die besondere Atmosphäre bei einbrechender Dunkelheit und Kerzenschein auf sich wirken zu lassen.

Dina Tiljak-Schmoll begleitete Marianne Wild beim solistischen Gesang. Foto: Christine Schmid-Mägele

Chorsängerin aus Stettenhofen springt für erkrankte Sopranistin ein

Die angekündigte Sopranistin Irma Klaffenbach erkrankte kurzfristig. Marianne Wild, Chorsängerin aus Stettenhofen (Landkreis Augsburg), sprang spontan ein und sang gekonnt das „Ave Maria“. Die Chöre wurden am Piano von Dina Tiljak-Schmoll begleitet. Zusätzliche Instrumente waren E-Bass (Robert Widmann), Ukulele, Klarinette (Anna Hartl) und an der Orgel Gabi Eichmayr.

Es gelang den Chören und Musikern hervorragend, sowohl die „leisen“ Lieder, wie beispielsweise „Es ist ein Ros entsprungen“, als auch die „wiegenden“ und „festlichen“ Lieder wie „Hört ihr wie die Engel singen“ zu intonieren. Ein Konzert, das nicht nur das Publikum beeindruckte und einen besonderen Abschluss der Weihnachtszeit bildete, sondern auch einen wichtigen Beitrag für die Restaurierung der historischen Bohl-Orgel leisten dürfte.