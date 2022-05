Zweimal verschoben: Jetzt feiert Affings Feuerwehr endlich Fahnenweihe

Plus Vor zwei Jahren wollte die Affinger Feuerwehr ihr 150-Jähriges mit einer Fahnenweihe feiern. Statt einem großen gibt es nun nur ein kleines Fest.

Zweimal hat es die Freiwillige Feuerwehr Affing probiert. Zweimal musste sie das geplante große Fest zum 150-jährigen Bestehen wegen der Corona-Pandemie absagen. Und zweimal war viel Arbeit im Vorfeld umsonst. Der dritte Anlauf fällt kleiner aus - doch immerhin: Er klappt. Am Wochenende wird die Affinger Feuerwehr endlich feiern.