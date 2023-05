Aichach

32-Jähriger schlägt seiner Lebensgefährtin im Streit mit der Faust in den Bauch

Plus Die Ex-Verlobte aus Aichach zeigt die Körperverletzung bei der Polizei an. Vor Gericht erzählt sie jedoch eine ganz andere Geschichte.

Prellungen im Mundwinkel und ein Trauma im Oberbauch hatte eine 29-Jährige aus Aichach im Juli vergangenes Jahr nach einem Streit mit ihrem damaligen Verlobten. Sie zeigte den 32-Jährigen an, weil er sie unter anderem mit der Faust in den Bauch geschlagen und sie beleidigt haben soll. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung erzählte die 29-Jährige dann eine andere Geschichte. Kürzlich fiel nun das Urteil, und der Amtsrichter hatte eine klare Meinung.

Im Prozess beharrt die Frau auf einer anderen Geschichte

Kurz nach dem Streit hatte die Aichacherin im Krankenhaus ihre Verletzungen dokumentieren lassen. Dort erzählte sie, dass der 32-Jährige betrunken gewesen sei, sie als Schlampe und Hure beschimpft und ihr an den Hals gegriffen habe. Um ihn abzuwehren, habe sie ihn in den Oberarm gebissen. Daraufhin schlug er ihr auf das rechte Ohr und mit der Faust in den Bauch. Das sagte sie so auch bei der Anzeige bei der Polizei aus und erzählte es ihren Eltern, bei denen sie Unterschlupf fand.

