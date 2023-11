Aichach

12:17 Uhr

54-Jährige beleidigt nach Uschi Glas nun einen Oberbürgermeister

Plus Wegen des Verbots von ungenehmigten Corona-Spaziergängen erntet der OB einen Shitstorm. Eine 54-Jährige muss sich deshalb wegen Beleidigung in Aichach verantworten.

Von Gerlinde Drexler

Einen Shitstorm hat im Januar vergangenen Jahres eine Verfügung eines Oberbürgermeisters (OB) in Baden-Württemberg ausgelöst. Er hatte in der Corona-Zeit unangekündigte „Spaziergänge“ in seiner Stadt verboten. Die Welle der Empörung war bis in den nördlichen Landkreis geschwappt, wo eine 54-Jährige dem OB eine E-Mail schickte, in der die Begriffe „linke Brut“ und „Nazi“ vorkamen. Wegen Beleidigung musste sie sich deshalb nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Mit der Verfügung hatte der Oberbürgermeister ein Verbot gegen nicht genehmigte Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik erlassen. Der Stein des Anstoßes, der den Shitstorm, also eine Lawine von negativer Kritik im Internet, ausgelöst hatte, war eine gängige Formulierung, die der Politiker, wie er vor Gericht sagte, aus dem Polizeigesetz übernommen hatte. Darin wird zur Sicherstellung des Versammlungsverbotes die „Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch“ angedroht.

