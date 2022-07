Schweinemastbetrieb in Affing setzt seit 20 Jahren auf Tierwohl

Plus 4000 Tiere artgerecht halten – durchaus herausfordernd für den Bergmoser Hof. Seine Betreiber haben ihre Anliegen Bundesagrarminister Cem Özdemir mitgegeben.

Gerne erinnert sich Ulrike Steger an den Moment, wenn die Ferkel das erste Mal auf den Bergmoser Hof nach Affing kommen: "Wenn man da die ersten zehn Minuten danebensteht und nur zuschaut, wie die Ferkel, die vorher noch nie einen Auslauf gesehen haben, rumrennen, dann weiß man, dass sie Spaß haben", erzählt die Landwirtin. Dass es ihren Tieren gutgeht, ist Steger und ihrem Mann Matthias Brandmeir, die gemeinsam den Hof führen, wichtig. Rund 4000 Schweine halten sie auf ihrem Mastbetrieb im Süden von Affing. Für mehr Tierwohl hat das Paar schon vor 20 Jahren umgedacht – als einer der ersten Betriebe in Deutschland.