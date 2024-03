Aichach

vor 1 Min.

Aichach macht mit bei der Paartal-Energie

Plus Die Stadt Aichach will mit fünf weiteren Kommunen und Energie Südbayern Stromanbieter werden. Wenn es weiter vorangeht, könnte ab 2025 "Paartal-Energie" fließen.

Von Claudia Bammer

Die Energiekrise und die dadurch teuren Strompreise haben nicht nur die Bürger empfindlich zu spüren bekommen, sondern auch die Kommunen. Die Stadt Aichach will deshalb zusammen mit anderen Kommunen und dem Energiedienstleister Energie Südbayern (ESB) selbst Strom erzeugen und vermarkten. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag der Gründung der Paartal-Energie GmbH zu. Sie soll bevorzugt erneuerbare Energie erzeugen sowie ein- und verkaufen. Das Ziel ist sichere, nachhaltige und bezahlbare Energie für die Bürger zu erzeugen und unabhängiger von den Energiemärkten zu werden.

Das Konzept für die Paartal-Energie GmbH hatte Michael Schneider von ESB im September 2023 im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt. Das Unternehmen hat bereits mehrere solcher regionalen Strommärkte entwickelt, zum Beispiel die Ammer-Loisach-Energie im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit zehn Kommunen. Deren Geschäftsführer, der frühere Oberammergauer Bürgermeister Arno Nunn, kam nun mit Schneider nach Aichach und berichtete von seinen Erfahrungen.

