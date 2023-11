Aichacher Christbaum: Vom Baum im Topf zum großen Auftritt am Stadtplatz

Feuerwehr, Bauhof, Polizei und ein Autokran - das war nötig, um die Nordmanntanne aus einem beengten Garten in die Innenstadt zu transportieren.

Anspannung, aber auch Vorfreude war den Beteiligten anzumerken, als am frühen Mittwochmorgen um kurz vor acht der gelbe Autokran in die eng zu befahrende Troppauerstraße in Aichach einbog. Polizei, Feuerwehr, Reporter und Bauhof waren zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort. Die Mission: die Beschaffung des diesjährigen Aichacher Weihnachtsbaumes. Bis zu diesem Zeitpunkt stand er über 20 Jahre im Garten von Edwin Heim. Ein wahres Schauspiel für die alle anwesenden Helfer.

Ein Autokran der Firma Mischkl aus Aichach, hievt den Baum in der engen Straße aus der Häuserfront. Dabei ist Maßarbeit gefragt. Foto: Erich Echter

Zunächst galt es, die etwa 13 Meter hohe Nordmanntanne für die Haltevorrichtung am Aichacher Stadtplatz entsprechend in Form zu bringen. Hierfür rückte der Bauhof bereits am Dienstagabend mit einer Motorsäge an. Die Äste wurden von unten ab bis auf eine Höhe von etwa 2,5 Meter entfernt. Anschließend wurde der Stamm mit der Säge zugeschnitten. Die wohl größte Herausforderung für die Baumbeschaffer zeigte sich dann am frühen Mittwochmorgen.

Denn der Baum stand zwischen zwei Häusern am Ende des Grundstücks. Eine Fällung kam für die Anwesenden nicht infrage, allein schon um das künftige Aichacher Weihnachtsmarktsymbol nicht zu beschädigen. Aus diesem Grund organisierten die Helferinnen und Helfer schon im Vorfeld einen Autokran. Dieser sollte das schwierige Unterfangen möglich machen, den Baum wohlbehalten zwischen den Häusern hervor zu hieven und ihn auf den an der Straße vor dem Haus wartenden Tiefladeanhänger zu legen.

Baumtransport setzt millimetergenaue Arbeit voraus

Während der Autokran aufgebaut, Stützen und Kransegment ausgefahren wurden, kam es beinahe zu einem folgenschweren Fehler. Der hintere Teil des Segments stieß beinahe an einem gegenüberliegenden Haus an. Der Kran musste also wieder eingefahren und das Fahrzeug um ein paar Zentimeter versetzt werden. Testweise wurde die Kranvorrichtung anschließend noch in alle Richtungen geschwenkt, um eine mögliche Kollision im Vorfeld auszuschließen. Damit konnte die Mission beginnen. Während der Autokran in Position gebracht wurde, befestigten die Mitarbeiter des Bauhofs mittels Hubsteigers einen Gurt im oberen Drittel der Tanne. Im Anschluss erfolgte am Boden die Kappung und der Baum konnte freischwebend und ohne Kollisionen vom Garten herausgehoben werden.

Für Baumbesitzer Edwin Heim ein emotionaler Augenblick. Dieser hatte sich die letzten 20 Jahre um die Pflege der Nordmanntanne im eigenen Garten gekümmert. Denn im Jahr 2003 erfüllte sie schon einmal ihre Aufgabe als Weihnachtsbaum. Die damals noch etwa 70 cm hohe Topfpflanze wurde anschließend von Heim im Garten eingepflanzt. Hier bekam sie genug Platz und Licht zum Wachsen und um ihre jetzt stattliche Form zu erreichen. Zusätzlich versorgte Heim die Tanne jährlich mit etwa 300 bis 500 Liter aufgefangenem Regenwasser. "Sie ist eben ein echter Aichacher", erklärt Heim.

Das Aufladen des Baumes auf einen Tiefladeanhänger wird von der Feuerwehr Aichach unterstützt. Foto: Erich Echter

Zum Beladen stand die Feuerwehr Aichach mit einem Kranfahrzeug bereit und packte den entgegen schwebenden Baum am Stammfuß, um ihn in eine waagrechte Position zu bringen. Laut den Einsatzkräften der Feuerwehr war dies notwendig, damit der 1,9 Tonnen schwere Baum nicht während des Verladens auf den Anhänger abbricht. Im Anschluss trat die Tanne unter polizeilicher Begleitung ihre Reise quer durch die Stadt in Richtung Stadtplatz an. Hier wurde sie vom Autokran, in eine bereits vorbereite Halterungskonstruktion, gehoben und von den Mitarbeitern des Bauhofs befestigt. Dort wird sie bald in geschmückter und beleuchteter Form über den Einkaufsbuden des Aichacher Adventsmarktes thronen.