Aichacher CSU fordert Pool-Tests in den städtischen Kitas

In den städtischen Kindertagesstätten in Aichach sollen PCR-Pool-Tests eingeführt werden. Das beantragt die CSU-Fraktion im Stadtrat.

Von Claudia Bammer

Seit Montag müssen Eltern für Kinder ab einem Jahr, die Kindertagesstätten (Kitas) besuchen, dreimal die Woche einen negativen Corona-Test vorweisen. Die CSU-Fraktion des Aichacher Stadtrats hat nun einen Eilantrag gestellt gestellt, in den städtischen Kitas zeitnah PCR Pool-Tests einzuführen. Die CSU begründet das in ihrer Pressemitteilung unter anderem mit der Verlängerung eines bayerischen Förderprogramms für PCR-Pool-Tests in der Kindertagesbetreuung über den Winter hinaus bis zum Ende des Kindergartenjahres Ende August.

