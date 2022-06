Aichacher Freibad schließt wegen Personalmangel ab sofort montags

Weil Rettungsschwimmer fehlen, schränkt die Stadt Aichach die Öffnungszeiten des Freibads ein - und sucht nach neuem Personal.

Ab kommender Woche, 27. Juni, bleibt das Aichacher Freibad am Montag geschlossen. Das teilt die Stadt Aichach mit. Grund ist der Personalmangel bei der Bäderaufsicht. "Um die Sicherheit der Badegäste sicherzustellen, mussten wir die Öffnungszeiten einschränken", erklärt Florian Rubel von der Stadt Aichach.

Das Freibad in Aichach ändert seine Öffnungszeiten

Rettungsschwimmer und Fachpersonal für den Bäderbetrieb sind rar gesät. Zu Beginn der Freibadsaison konnte die Stadt Aichach immerhin mit Klaus Schmid einen neuen Betriebsleiter einstellen. "Darüber sind wir sehr froh", so Rubel. Doch für den Badebetrieb braucht es noch mehr Personal. "Das Problem liegt vorrangig im Bereich der Beckenaufsicht", erklärt er. Man war bereits zuvor personell knapp aufgestellt, nun seien noch ein Krankheitsfall und eine Kündigung hinzugekommen. Unter diesen Umständen können nun die bisherigen Öffnungszeiten nicht mehr bedient werden.

Am Montag bleibt das Freibad deshalb komplett geschlossen. Dienstag öffnet es um 14 Uhr und schließt um 20 Uhr. An allen anderen Tagen können die Badegäste von 9.30 bis 20 Uhr in Aichach baden. Bei schlechtem Wetter (Lufttemperatur unter 19 Grad) schließt das Freibad bereits um 18 Uhr. Die Kasse schließt jeweils eine Stunde vor Ende des Badebetriebs. "Uns war es wichtig, dass wir besonders die Wochenendzeiten aufrechterhalten", erklärt Rubel. Man sei natürlich auf der Suche nach neuem Personal, um die Öffnungszeiten wieder ausweiten zu können. "Vor allem mit Rettungsschwimmern wäre uns erst mal geholfen."

Auch umliegenden Freibädern macht der Personalmangel zu schaffen. Das Freibad in Schrobenhausen etwa öffnet jeden Tag nur von 13 bis 19 Uhr; montags bleibt es ebenfalls geschlossen. Im Meitinger Sun Splash bleiben sowohl Montag als auch Dienstag die Türen zu. Von Mittwoch bis Freitag ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet; am Wochenende dagegen nur von 13 bis 20 Uhr. Im Freibad Dasing ist dagegen weiterhin jeden Tag von 10 bis 20 Uhr Schwimmen möglich. (inaw)

Lesen Sie dazu auch