Aichach

17:15 Uhr

Aichacher Kunstnacht: Gewitterregen spült die Erlebnismeile leer

Am Stadtplatz lockten zahlreiche Mitmachangebote bei der Aichacher Kunstnacht.

Plus Über 50 Stände und Aktionen werden bei der Aichacher Kunstnacht angeboten. Besucher und Teilnehmer trotzen zunächst dem Regen, doch dann behält das Wetter die Oberhand.

Von Gerlinde Drexler

Die dreijährige Magdalena strahlt über das ganze Gesicht. Sie hat mit der Farbschleuder am Stand der Zeller Rasselbande gerade ein buntes Bild kreiert. Das ist nur eines von vielen Angeboten, das die Besucher am Freitagabend während der Aichacher Kunstnacht nutzen können. Sie ist der Auftakt zur Kunstmeile, die bis Sonntag, 3. Juli, dauert. Rund zwei Stunden lang herrscht in der Innenstadt ein buntes Treiben. Dann beendet ein heftiger Gewitterregen die Kunstnacht viel zu früh.

