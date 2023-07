Aichach

vor 49 Min.

Aichacher Stadtrat gibt vor der Sommerpause Millionen aus

Plus Der Aichacher Stadtrat vergibt reihenweise Aufträge, die meisten für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes und für das neue Kinderhaus am Holzgarten.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Was die Finanzen angeht, ist das erste halbe Jahr in Aichach planmäßig gelaufen. Das geht aus dem Halbjahresbericht hervor, den Viktoria Friedl von der Finanzverwaltung im Stadtrat erstattete. Im Bauprogramm fallen die größeren Ausgaben erst in der zweiten Jahreshälfte an. Einen guten Teil davon veranlasste der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

Für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes vergab er Aufträge im Gesamtwert von rund 1,32 Millionen Euro. Wie Ender Aydin vom Bauamt berichtete, liegt der Betrag rund 160.000 Euro unter den berechneten Kosten. Vergeben wurden die Aufträge für Trockenbau (Thermo Isolierbau GmbH aus Gersthofen), Verputz (Stephan Weishaupt Bau GmbH aus Augsburg), Dachdecker- und Spenglerarbeiten (Holzbau Wohlhüter GmbH aus Burgau) sowie für Schlosser- und Stahlbauarbeiten (Metallbau Erhard aus Aichach). Außerdem wurden Aufträge erteilt für die Sanitärarbeiten (Strobl Heizung und Sanitär aus Inchenhofen), Elektroarbeiten (RD-Elektrotechik aus Aichach), Malerarbeiten (MK Color aus Gersthofen), die lufttechnischen Anlagen (Albrecht Installations GmbH aus München), die Gebäudeautomation (Sauter-Cumulus aus Augsburg) und die Gebäudereinigung nach Abschluss der Bauarbeiten (Blitz Blank Gebäudereinigungs GmbH aus Augsburg). Nicht vergeben wurde die Wärmeversorgung im Gebäude; diese Ausschreibung wurde aufgehoben.

