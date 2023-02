Aichach

vor 59 Min.

Aichacher Volksfest soll nur noch fünf Tage dauern

Plus Der Kühbacher Brauereichef als Festwirt hat eine Verkürzung des Aichacher Volksfests beantragt. Am Donnerstag befasst sich der Stadtrat mit dem Thema.

Von Claudia Bammer

Halb so lang wie bisher soll das Aichacher Volksfest dauern: Im Stadtrat steht am Donnerstag ein Antrag vom Festwirt, dem Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz, auf der Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung. Statt wie bisher zehn soll das Traditionsfest nur noch fünf Tage gefeiert werden. Der Brauereichef, der seit 2013 Festwirt auf dem Volksfest ist, will damit auf die veränderte Situation für solche Feste reagieren. Wegen der kürzeren Dauer soll aber nicht weniger geboten sein, betont er, sondern "Halligalli vom ersten bis zum letzten Moment".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

