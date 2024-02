Aichacher wünschen sich mehr Aufenthaltsqualität für den Stadtplatz

Plus Wie soll sich die Stadt entwickeln? Gemeinsam mit den Bürgern sucht Aichach derzeit Antworten auf diese Frage. Beim Bürgerforum gibt es klare Favoriten.

„Ganz oben in den Charts“ war der Aichacher Stadtplatz. Seine zukünftige Entwicklung war einer der Vorschläge, über die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) abstimmen konnten. Rund 120 Interessierte waren am Dienstag zum Bürgerforum ins Pfarrzentrum gekommen. Sie vergaben Punkte, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen ihnen besonders wichtig sind.

Seit rund eineinhalb Jahren läuft der Isek-Prozess in Aichach, bei dem auch die Bürger einbezogen werden. Vom ersten Schritt, der Bürgerinformation, und der anschließenden Bürgerwerkstatt, bei der Ideen gesammelt wurden, bis jetzt zur letzten Runde – dem Bürgerforum. Nun standen die Visionen und Maßnahmen, die Architekt Ulrich Wieler und Stadtplanerin Vera Lenger, Experten des Weimarers Büros für Stadtplanung „UmbauStadt“, aus den vielen gesammelten Ideen und Anregungen entwickelt hatten, zur Debatte.