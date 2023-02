Angriff auf Hund? Wurststücke mit Rasierklingen präpariert

Unbekannte werfen Wurststücke, gespickt mit Rasierklingen, auf ein Anwesen bei der alten Feuerwehr in Aichach. Die Bewohnerin vermutet einen Anschlag auf ihren Hund.

Mehrere Wurststücke, die mit Rasierklingen gespickt waren, hat eine 51-jährige Frau am Samstag in ihrem Garten und auf ihrer Terrasse in Aichach gefunden. Wie die Polizei berichtet, geht die Frau davon aus, dass es sich dabei um einen Angriff auf ihren Hund handelte.

Wie die Polizei berichtet, fand die Frau auf ihrem Grundstück in der Nähe der alten Feuerwehr in Aichach im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, in ihrem Garten und auf der Terrasse mehrere Wurststücke, die mit Rasierklingen präpariert waren. Der Hund, ein Labrador, blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt, da die Köder rechtzeitig gefunden wurden.

Die Polizei in Aichach bittet um sachdienliche Hinweise

Laut Polizei vermutet die Hundehalterin, dass Jugendliche die mit Rasierklingen vorbereiteten Wurststücke über den Zaun geworfen haben. Konkret konnte sie jedoch keine Vorfälle aus der näheren Vergangenheit benennen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)