Unfall auf der B300, zwei Kleinbrände in Aichach und Anwalting

Die Aichacher Feuerwehr ist am Freitag dreimal im Einsatz. Auf der B300 überschlägt sich ein Auto. Zwei Autofahrer werden leicht verletzt.

Ein Unfall mit mehreren Beteiligten hat sich am Freitag gegen 8.05 Uhr auf der B300 zwischen den Anschlussstellen Aichach Süd (Klingen) und Aichach Ost (Untergriesbach) im zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Norden ereignet, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Laut Polizei sicherte bei der Unfallstelle ein deutlich erkennbares Fahrzeug der Straßenmeisterei Gersthofen eine Gefahrenstelle auf der rechten Fahrspur ab. Auf der linken Fahrspur befand sich eine Kolonne, bestehend aus drei Fahrzeugen. Das hinterste Fahrzeug, einen Opel Corsa, steuerte ein 18-jähriger Fahranfänger aus Augsburg. Er bemerkte laut Polizei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten, und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mercedes GLA eines 22-Jährigen auf, ebenfalls ein Augsburger. Dieser Mercedes wurde hierdurch auf das vor ihm fahrende Fahrzeug, einen BMW X1, einer auch aus Augsburg stammenden 20-Jährigen, geschoben.

Fahrzeug überschlägt sich auf der B300

Das Fahrzeug des 18-Jährigen wurde durch das Auffahren so aufgeschaukelt, dass es sich überschlug und gegen ein weiteres Fahrzeug - einen Opel Corsa eines 19-jährigen Augsburgers - stieß, das sich auf der rechten Fahrspur befand und nicht unerheblich beschädigt wurde. Das absichernde Fahrzeug der Straßenmeisterei Gersthofen ist bei dem ganzen Unfallgeschehen nicht beschädigt worden.

Durch den Unfall wurden laut Polizei nach momentanen Sachstand lediglich der 18-jährige Unfallverursacher und der 19-jährige Autofahrer, welcher sich auf der rechten Fahrspur befunden hatte, leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus Aichach gebracht.

Drei Autos müssen abgeschleppt werden

Der Opel Corsa des Unfallverursachers und der Mercedes GLA sowie der Opel Corsa des 19-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 76.000 Euro geschätzt. Die B300 war zur Bergung der drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.

Die Aichacher Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte, sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Berufsverkehr an der Einsatzstelle vorbei, stellte den Brandschutz sicher, reinigte die Fahrbahn und unterstützte bei der Fahrzeugbergung. Sie war 1,5 Stunden vor Ort. Es war der erste von drei Einsätzen an diesem Tag. Gegen 9.30 Uhr leistete sie im Aichacher Stadtteil Obermauerbach Tragehilfe für den Rettungsdienst.

Laubhaufen beim Juze in Aichach brennt

Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Flurstraße gerufen. Dort hatten drei Jugendliche bemerkt, dass sich hinter dem Jugendzentrum (Juze) ein größerer Laubhaufen entzündet hatte, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam, so die Polizei. Juze-Leiterin Uta Gottschalk dämmte das Feuer mit einem Feuerlöscher ein.

Laut Feuerwehr führte die Besatzung des angerückten Löschgruppenfahrzeugs abschließend noch Nachlöscharbeiten durch. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung als Brandursache. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin. Menschen kamen nicht zu Schaden, es entstand auch kein größerer Sachschaden.

Hecke in Anwalting brennt

Schon eine Stunde zuvor gab es einen Kleinbrand im Affinger Ortsteil Anwalting, berichtet die Polizei weiter. Dort hatte ein Bewohner das Unkraut auf einer gepflasterten Fläche des Grundstücks mit einem Gasbrenner abgebrannt. Dabei entstand ein Funkenflug, der die angrenzende Hecke in Brand steckte, so die Polizei. Der Brand konnte durch den Mann selbst und einen zu Hilfe eilenden Nachbarn weitgehend gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Anwalting löschte die Hecke dann endgültig. Größerer Sachschaden entstand nicht. (bac)