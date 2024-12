Auf dem Aichacher Christkindlmarkt wird weihnachtlich gerockt

Am dritten Adventswochenende war auf dem Aichacher Christkindlmarkt viel geboten. Gleich dreimal war tolle Live-Musik zu hören. Am Freitagabend bot die Musikgruppe Rieder Blech eine Mischung aus alpenländischer Blasmusik und klassischen bis jazzigen Elementen. Bei „Rock Christmas“ am Samstagabend wurde es voll auf dem Markt, als bekannte Aichacher Musikerinnen und Musiker fetzige Weihnachtslieder und andere Ohrwürmer anstimmten. Die Crazy Oak Bigband rundete das große musikalische Angebot am Sonntagabend ab.

Die Formation Rieder Blech, das sind Heike Kraus und Günter Mühlbauer (Trompete), Andreas Kraus am Bassflügelhorn, Herbert Tomschi am Akkordeon und Wolfgang Glas an der Tuba. Ihre bairische und alpenländische Blasmusik mit teils jazzigen Einflüssen kam beim Publikum gut an. Sogar ein Kirchenlied, einst gesungen von Elvis Presley, dem „King of Rock 'n' Roll“ gehörte zum Repertoire der Gruppe.

Icon Vergrößern Die Musikgruppe Rieder Blech präsentierte dem Publikum eine Mischung aus alpenländischer Blasmusik mit klassischen bis jazzigen Elementen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Die Musikgruppe Rieder Blech präsentierte dem Publikum eine Mischung aus alpenländischer Blasmusik mit klassischen bis jazzigen Elementen. Foto: Erich Echter

Beim beliebten „Rock Christmas“-Abend am Samstag stürmen viele bekannte Aichacher Musikerinnen und Musiker aus der IG-Rock-Zeit die Bühne. Mit Weihnachtsklassikern von „Rocking around the christmastree“ über „Jingle Bell Rock“ bis „Thank You for the Music“, das 1977 auf dem fünften Studioalbum von ABBA erschien, zogen die Künstler die Zuhörer in ihren Bann. Neben Brugi Weber standen Marion Arzberger, Janina Lenz, früher Schmaus (Gesang), Uli Mill (Gitarre und Gesang), Arnold Fritscher am Keyboard, Richard Bauch (Gesang), Mattias Rachel am Schlagzeug, Jürgen Burkhard an der Gitarre und Chris Staller am Bass auf der Bühne vor dem Rathaus. Die vielen Marktbesucherinnen und -besucher gingen freudig mit den Klängen mit.

Icon Vergrößern Besonders viele Besucherinnen und Besucher zog der Aichacher Christkindlmarkt am Samstagabend an. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Besonders viele Besucherinnen und Besucher zog der Aichacher Christkindlmarkt am Samstagabend an. Foto: Erich Echter

Tags darauf, am Sonntag, spielte Crazy Oak mit Gast-Sängerin Karin Kleinheinz ein weihnachtliches Bigband-Programm. Den ganzen Sonntagnachmittag über ließ Eisschnitzer Klaus Grunenberg aus Eisblöcken wunderschöne Skulpturen entstehen. An Besuchern mangelte es an allen drei Tagen nicht. Der Aichacher Christkindlmarkt ist zu einem echten Magneten unter den Märkten in der Region geworden. Sogar Besucher aus Neumarkt in der Oberpfalz waren zu einem Marktbummel gekommen.

Icon Galerie 73 Bilder Das musikalische Programm auf dem Christkindlmarkt lockt viele Besucher an, vor allem "Rock Christmas". Auch Eisschnitzer Klaus Grunenberg verzaubert die Gäste. Die besten Bilder.