Aichach

vor 46 Min.

Auf geheimer Mission: Wer wird das Prinzenpaar?

Plus Jedes Jahr sind zwei Narren der Zeller Faschingsgesellschaft im Verborgenen unterwegs. Sie bestimmen das neue Prinzenpaar nach ganz bestimmten Kriterien.

Von Marian Erhard

Zwei Narren auf geheimer Mission: Jedes Jahr bleibt es bis zum Chrysanthemenball am ersten Samstag nach Faschingsstart – dieses Jahr ist das der 11. November – ein wohl gehütetes Geheimnis, wer die neue Regentschaft über die Faschingsgesellschaft Zell ohne See im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell antritt. In einer "Nacht-und-Nebel-Aktion", so bezeichnet es der erste Vorstand Norbert Bachmann, waren zwei Vereinsmitglieder unterwegs und wählten das neue Prinzenpaar nach klar definierten Kriterien. Der Auswahlprozess unterliegt strenger Geheimhaltung – auch bei der Paartalia in Aichach.

Bei Zell ohne See gehen die Narren auf geheime Mission

Seit Beginn ihrer Suche Anfang September mussten der zweite Vorstand Matthias Naßl und Sitzungspräsident Wolfang Kopp besonders bedacht vorgehen. Unter keinen Umständen durfte etwas an die Öffentlichkeit dringen. Nicht einmal der Rest des Vorstands weiß bis zur Verkündung am Tag des Balls, auf wen die Wahl schlussendlich fällt. Seit fünf Jahren machen die beiden das und sollen es laut Bachmann möglichst noch viele weitere tun. Eine Besonderheit bei der Festlegung auf die potenziellen Thronanwärter: Diese müssen auch im echten Leben ein Paar sein und das am besten nicht erst seit Kurzem. "Einmal als Prinzenpaar auserkoren zu werden, ist schon eine kleine Ehre" erläutert Bachmann. "Die Chance dazu bekommt man in aller Regel nur einmal, deshalb wird sie meistens auch genutzt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

