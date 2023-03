Kunstsammler Andreas Stucken stellt private Begegnungen aus

Plus Anlässlich seiner 50-jährigen Karriere gibt der Galerist und Wahl-Aichacher Andreas Stucken mit 35 Werken Einblicke in sein Leben. Auch Franz Achter ist dabei.

Schwungvoll öffnet Andreas Stucken die Tür zu einem kleinen Galerieraum im Augsburger Stadtteil Göggingen. Hinter der Tür ist nicht mehr und nicht weniger zu sehen als ein Teil seines Lebens. Denn die Bilder, die der 65-Jährige dort ausstellt, stehen für Begegnungen in seinem Leben oder für besondere Kunstprojekte. Sie sind meist Platzhalter für Erlebnisse mit zeitgenössischen Künstlern. Ein Werk des international bekannten irischen Malers Sean Scully trifft dort beispielsweise auf eine Fotografie des Aichachers Franz Achter.

Dass ein Galerist Bilder ausstellt, die sich in seinem Besitz befinden, ist eher ungewöhnlich. Doch der Wahl-Aichacher Stucken hat einen guten Grund dafür. Seit 50 Jahren widmet er sein Leben der Kunst. Er organisiert Ausstellungen, leitet ein Museum und einen Kunstverein und sammelt selbst Kunstwerke. Zudem feiert seine Online-Galerie "Zweigstelle Berlin" in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Diese beiden Eckpunkte sind der Anlass, warum Stucken eine Ausstellung unter dem Motto "35 ausgewählte Kunstwerke aus 50 Jahren und vier Orten" zusammengestellt hat. Nach 2012 öffnet er nun erneut sein Sammlungsarchiv.

Andreas Stucken ist Kunstschaffender an vier Orten

Die vier Orte sind Bremerhaven, Berlin, Aichach und Augsburg. Der Kunstliebhaber ist zwar in Bremen geboren, es zog ihn aber schnell nach Bremerhaven, wo er schon als 17-Jähriger im nicht kommerziellem "Kabinett für aktuelle Kunst" mitarbeitete und den Grundstein für seine Karriere als Galerist und Ausstellungsmacher legte. Später zog es ihn nach Berlin, wo er 1980 mit zwei Freunden das "Museum für (Sub-)Kultur" – einen der ersten Non-Profit-Projekträume Berlins – gründete und auch dessen Direktor wurde. In diesen bewegten Jahren kam Stucken mit vielen zeitgenössischen Künstlern in Kontakt, die oft erst später bekannt wurden.

Nach sieben Jahren Berlin machte er eine Pause von der Kunst und arbeitete als Unternehmensberater. Über seine damalige Firma kam er 1990 nach Aichach, wo er bis jetzt geblieben ist und auch bleiben will. Er ist auch privat in Aichach liiert. Stucken brachte neuen Wind in die Kunstszene der Paarstadt und leitete zehn Jahre, von 2001 bis 2011, den Kunstverein Aichach. Seine vielfältigen Beziehungen nutzte er dafür, namhafte Künstler für Ausstellungen nach Aichach zu locken. So stellte im Kreuzgratgewölbe des Kreisgutes 2004 auch Sean Scully aus. 2008 eröffnete Stucken in Berlin-Moabit die Galerie Zweigstelle Berlin, die er 2016 in eine Online-Galerie umwandelte. Seit 2019 betreibt der Wahl-Aichacher mit der Galeristin Claudia Weil aus Friedberg-Rinnenthal den Ausstellungsraum augsburg contemporary in der Bergstraße 11 in Göggingen.

Eine Fotografie, die bei der Ausstellung von Andreas Stucken, "Domestic Space – Jubilee Edition" in der Galerie augsburg contemporary in Göggingen zu sehen ist: "Kreuzgratgewölbe" von Franz Achter aus Aichach. Foto: Franz Achter

Vom irischen Maler Scully ist in Stuckens aktueller Ausstellung eine Radierung aus dem Jahr 1993 zu sehen. Für Laien beschreibt der Kunstkenner das Bild so: "Scully hat damals Streifen gemalt und dann mit einer Art Baukastensystem gearbeitet." Der heute 77-Jährige ist für seine Gemälde mit abstrahierten geometrischen Formen bekannt. Auch auf dem Plakat zur Gögginger Ausstellung ist ein Scully-Werk zu sehen, allerdings eines, das es heute nicht mehr gibt. Der Künstler hat 1981 in Stuckens Studentenbude in Berlin eine Wandmalerei mit dem Titel "Spider" geschaffen, die der "Beschenkte" aber bei seinem Auszug überstreichen musste.

Ein Werk von Franz Achter aus Aichach hängt in der Ausstellung

Dass es für Stucken nicht auf die Berühmtheit eines Künstlers ankommt, sondern auf die Eigenständigkeit und Einzigartigkeit seiner Werke, zeigt, dass in der aktuellen Ausstellung auch die Fotografie "Kreuzgratgewölbe" von Franz Achter aus dem Jahr 2012 vertreten ist. Stucken verbindet damit viele wunderbare raumbezogene Ausstellungen in einem einmaligen Raum, den es heute nicht mehr in dieser Form gibt. Da der Raum für die Außenstelle des Landratsamtes umgebaut wurde, kann er nicht mehr künstlerisch genutzt werden.

Der ehemalige Polizist und Gauschützenmeister Franz Achter beschreibt sich selbst als Autodidakt, der in seinen meist Schwarz-Weiß-Fotografien Dinge einfangen will, die nicht jeder sieht. Der 68-Jährige berichtet, dass Fotografien oft einen schweren Stand in der Kunst hätten, Andreas Stucken wisse seine Arbeiten aber zu schätzen. Nostalgiker und andere können Achters Erinnerung an das alte "Kreuzgratgewölbe" übrigens auch kaufen.

Achter ist einer von rund 50 Künstlern, deren Werke in der Online-Galerie Zweigstelle Berlin erforscht werden können. Neben Fotografie und Malerei gibt es dort beispielsweise auch Skulpturen, Papierarbeiten, einen Souvenir-Shop und auch Designer-Stücke aus Meissener Prozellan und Feuerschalen samt Bratpfannen. Stucken sagt dazu: "Ich habe keine Probleme mit angewandter Kunst." Ein Internetportal für Kunst allein sei vielleicht "ein bisschen zu einsam". Grundsätzlich ist er mit dem Zugriff auf sein Online-Portal sehr zufrieden. Dieses ermöglicht es ihm, mehr Kundinnen und Kunden anzusprechen. Erst kürzlich habe er ein Werk in die Schweiz verkauft. Generell würde er sich aber auch in den Galerien vor Ort wieder mehr Besucherinnen und Besucher wünschen. Seit der Corona-Zeit hätten sich viele Menschen vor allem mit sich selbst beschäftigt und gingen nur noch selten raus.

Auf dem Ausstellungsplakat "Vorhut aus dem Hinterland" sind die Ausstellungen des "Kabinetts für aktuelle Kunst" von 1967 bis 1992 aufgelistet. Andreas Stucken arbeitete von 1975 bis 1981 an den Ausstellungen mit. Die Abbildung auf dem Plakat bezieht sich auf eine Wandmalerei von Blinky Palermo im Kabinett. Foto: Evelin Grauer

Um auch nach der aktuellen Ausstellung viele Menschen in die Galerie augsburg contemporary zu locken, hat sich Stucken unter dem Titel "Art X Augsburg" gleich das nächste Projekt ausgedacht. Bei fünf Ausstellungen wird jeweils ein Künstler einer Augsburger Galerie mit einem Künstler aus dem Portfolio der Zweigstelle Berlin "gepaart". Zum Auftakt am 7. Mai ist mit Johannes Franzen ein Künstler des Fotodiskurses Christof Rehm zu Gast. Er bespielt den Raum mit Florian Ecker.

Stucken hat noch viele Ideen, wie er die Kunst wieder zurück ins Blickfeld der Menschen holen will. Für ihn gibt es kein Leben ohne Kunst. Er ist fest davon überzeugt, dass die Kunst den Alltag der Menschen ausblenden und den Blick für das Schöne öffnen könne. Allerdings seien Probleme wie Krieg, Energiekrise und Inflation vielen Menschen gerade so nahe, dass sie alles überlagerten. Auch finanziell werde in derartigen Zeiten natürlich an der Kunst gespart. Der 65-Jährige hofft, dass sich all das wieder ändere. Denn für ihn gibt es nichts, was lebensbereichernder wäre, als die Kunst.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung "Domestic Space Jubilee Edition" in der Bergstraße 11 in Augsburg-Göggingen ist noch bis Samstag, 22. April, zu sehen. Die Galerie ist freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.