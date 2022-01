Ausstellung in Aichach: Herzinfarkt und Burn-out bringen Philipp Pitzl zur Kunst

Der Autodidakt Philipp Pitzl präsentiert im Aichacher Rathaus ganz persönliche Werke. Der Ausstellungstitel "von innen" kommt nicht von ungefähr.

Die Kunstwerke eines Mal-Autodidakten sind derzeit in Aichachs historischem Rathaus zu bestaunen. Seit Donnerstag präsentiert dort der 43-jährige Philipp Pitzl aus Odelzhausen, der über 25 Jahre im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach zu Hause war, seine Werke. Nicht nur deshalb ist es für ihn eine ganz besondere Schau. Es handelt sich um Pitzls erste Einzelausstellung.

Die Eröffnung fand coronabedingt im kleinsten Kreise statt. Nur wenige Personen konnten kommen. Bürgermeister Klaus Habermann sagte bei der Vernissage: "Ich freue mich, dass ausgerechnet hier in unserem Rathaus seine erste Einzelausstellung stattfinden kann." Und das "in schwierigen Zeiten", so Habermann, der hervorhob, dass das Rathaus als "Location" für zeitgenössische Kunst geschätzt und beliebt sei. Das Stadtoberhaupt bezeichnete Philipp Pitzl als Späteinsteiger und Autodidakt mit unglaublich großem Talent.

Bilder von Philipp Pitzl (links) sind derzeit im Aichacher Rathaus zu sehen, rechts Bürgermeister Klaus Habermann. Foto: Erich Echter

Früher hielt Pitzl das Hamsterrad Automobilbranche in Atem

Zur Malerei kam der in Schrobenhausen geborenen Künstler nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag. Er erlitt einen Herzinfarkt und Burn-out und suchte danach einen Weg zu sich selbst. Dabei halfen ihm Kunst und Farbe. Beides faszinierte den Künstler seit jeher. Dennoch betätigte er sich nur sporadisch kreativ. Doch nach seiner Krankheit trat seine innere Motivation, selbst Kunst zu schaffen, stark hervor. Seit dem Ausstieg aus dem Hamsterrad in der Automobilbranche ist Pitzl als Künstler, Mediencoach, Projektmanager und Podcaster tätig.

Pitzls Bilder zeigen verschiedene Stimmungen, die meistens aus persönlichen Emotionen und Phasen heraus entstanden sind. Deshalb trägt die Schau nicht von ungefähr den Titel "von innen". Einige Werke gleichen Reliefs, die durch mehrschichtige Farbspachtelungen und Abschleifen entstanden sind - eine Methode, die hohen Arbeitsaufwand erfordert. Philipp Pitzl betonte ausdrücklich, nur mit der Spachtel zu arbeiten und auf einen Pinsel zu verzichten. Er verwendet Acrylfarben, die er meist mit anderen Materialien mischt.

Dieses Werk von Philipp Pitzl trägt den Titel Abstract. Der Künstler stellt derzeit im Aichacher Rathaus aus. Foto: Erich Echter

Werke des Künstlers sind inzwischen sogar in Amsterdam und Hollywood zu finden. In einem kurzen Statement brachte er seine Freude zum Ausdruck, dass er im Rathaus seine Bilder ausstellen darf. Pitzl betonte dabei auch, dass sie einmalig sind und weder digitalisiert noch kopiert werden.

Öffnungszeiten: Die Pitzl-Ausstellung ist noch bis 25. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten im Aichacher Rathaus zu sehen.