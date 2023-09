Bauarbeiten am Anbau des Landratsamtes schreiten voran

Ende 2024 soll der Anbau in der Münchener Straße in Aichach bezogen werden. Bis dahin stehen noch einige Arbeiten an, die oftmals teurer werden als ursprünglich geplant.

Eine gute Nachricht hatte Gerd Pelzer vom Sachgebiet Hochbau im Bauausschuss des Kreistages Aichach-Friedberg aber doch dabei: 92 Prozent der Arbeiten an dem Landratsamt-Anbau in Aichach sind inzwischen vergeben worden. Trotzdem steht das Großprojekt vor zwei besonderen Herausforderungen. Durch die deutlichen Verzögerungen bei der Baustelle gibt es laut Sachstandsbericht keinerlei zeitlichen Puffer mehr bis zur geplanten Inbetriebnahme Anfang November 2024. Zudem kommen im Bauverlauf weitere Mehrkosten hinzu.

So werden für die Vergabe von Fliesen- und Plattenarbeiten, Wand- und Deckenbekleidungen und Innentüren, Tischlerarbeiten insgesamt rund 160.000 Euro mehr veranschlagt als ursprünglich eingeplant. Auch die bereits vergebenen Stahlbauarbeiten stellten sich im Nachgang als deutlich teurer heraus: Die Statik machte verstärkte Profile notwendig, was zu einer deutlichen Mehrung geführt hat. Das führt zu Mehrkosten in Höhe von knapp 68.000 Euro. Für die neue Hackschnitzelheizung, die noch in diesem Winter zum Einsatz kommen soll, verursacht außerplanmäßige Mehrkosten. Denn die Wände des Hackschnitzellagers erfüllen nicht die notwendigen Bestimmungen. Deshalb muss sozusagen ein Raum im Raum eingezogen werden. Diese Arbeiten verursachen weitere Kosten in Höhe von knapp 76.000 Euro. Laut Pelzer flacht sich die Preisentwicklung derzeit sichtbar ab. "Der Kampf um Aufträge wird wieder stärker."

Bauverzögerungen sorgen möglicherweise für weitere Mehrkosten

Ein Problem könnten noch die deutlichen Verzögerungen an der Baustelle werden. Denn wie Pelzer auf Nachfrage von Ausschussmitglied Josef Settele (AfD) erklärte, gebe es in diesem Zusammenhang Forderungen von Firmen. "Eine einstmals angedrohte Verweigerung von Leistung konnten wir abwenden", so Pelzer. Doch welche Forderungen erfüllt werden müssten und wie hoch diese beziffert werden könnten, sei noch nicht geklärt. Bereits die Betonarbeiten vor rund einem Jahr begannen mit sieben Wochen Verspätung wegen Problemen im Baugrund und archäologischen Grabungsarbeiten. Zu weiteren Verzögerungen sorgten Korrosionsschäden am Haupteingang, die nach dem Abriss überraschend entdeckt wurden. Gemeinsam mit den jahreszeitlich bedingten Witterungsbedingungen sorgte das für eine Verzögerung von acht Monaten.

Ende Juni 2023 begannen die Zimmererarbeiten, Ende Juli die Holzbauarbeiten im ersten Obergeschoss. Bis zu diesem Winter soll die Hackschnitzelheizung, die sich im Untergeschoss des alten Gebäudes befindet, fertig werden. Die Gebäudehülle im neuen Erweiterungsbau soll kurz vor Weihnachten dicht sein. Im Februar sollen die Brücken zwischen Alt- und Neubau angeschlossen werden. Der Innenausbau startet dann im September 2024. Die Inbetriebnahme ist weiterhin für Anfang November 2024 geplant.

