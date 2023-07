Aichach

vor 50 Min.

Bauausschuss sagt Ja zu Wohnungen in der Aichacher Innenstadt

Zwei zusätzliche Wohnungen sollen in diesem Wohn- und Geschäftshaus in der Hubmannstraße 8 in Aichach entstehen.

Plus Der Aichacher Bauausschuss behandelt eine ganze Reihe von Bauanträgen. In der Hubmannstraße sollen zusätzliche Wohnungen entstehen, ebenso Am Schlößl.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Eine Vielzahl von Bauanträgen hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend behandelt, darunter auch für Wohnungen in der Innenstadt: in der Hubmannstraße und Am Schlößl.

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Hubmannstraße 8 will der Eigentümer energetisch sanieren und das Dachgeschoss ausbauen. Im zweiten Obergeschoss soll eine neue Wohnung mit unter 100 Quadratmetern entstehen. Ebenso im Dachgeschoss, wo zur Hubmannstraße hin vier Gauben geplant sind. Wie Ulrich Egger vom Bauamt feststellte, entsprechen diese dem Gestaltungshandbuch der Stadt Aichach. Über diesen Gauben ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die allerdings von der Straße aus laut Egger nicht zu sehen ist. Sie habe daher keinen Einfluss auf das Ensemble.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen