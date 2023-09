Aichach

Baut Aichach bald selbst Windräder oder Solarparks?

Plus Die Stadt Aichach denkt darüber nach, selbst Energie zu erzeugen. Das könnte im Verbund mit anderen Kommunen passieren. Ein Konzept wird im Bauausschuss vorgestellt.

Von Claudia Bammer

Noch hat kein Unternehmen ein Windrad in Aichach beantragt. Das scheint aber eine Frage der Zeit zu sein. Anfragen gab es schon, berichtet Bürgermeister Klaus Habermann gegenüber unserer Redaktion. Die Stadt Aichach denkt nun darüber nach, vielleicht selbst welche zu bauen. Denkbar seien aber auch Freiflächen-Photovoltaikanlagen oder Ähnliches, sagt Habermann. Möglich wäre das, wenn sich die Stadt mit mehreren anderen Kommunen zusammentut. Ein Konzept mit dem Titel "Paartal-Energie" steht im Bauausschuss des Stadtrats am Dienstag, 19. September, auf der Tagesordnung.

Ausgangspunkt waren laut Habermann grundsätzliche Überlegungen, ob die Kommune nur zuschauen oder die Energieerzeugung selbst in die Hand nehmen und an der Wertschöpfung teilhaben will. Schultern könne man das, wenn sich mehrere Kommunen zusammentun und mit einem kompetenten Partner zusammenarbeiten. Eine Bürgerbeteiligung sei durchaus möglich. Zusammen mit anderen sei das machbar, ist er überzeugt.

