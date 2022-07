Bayerns SPD-Chef von Brunn im Aichacher Rathaus

Florian von Brunn, Landesvorsitzender der SPD, besuchte auf seiner Sommertour auch Aichach. Sein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt klappte erst im zweiten Anlauf.

Im zweiten Versuch – nachdem der erste schwarze Stift den Geist aufgegeben hatte – hat sich Florian von Brunn, Landesvorsitzender der SPD, in das Goldene Buch der Stadt Aichach eingetragen. Im Rahmen seiner Sommertour stattete der designierte Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres Bürgermeister Klaus Habermann am Dienstagnachmittag einen Besuch im Rathaus ab. Das SPD-Mitglied Habermann hat dem Gast was voraus: Er ist seit 26 Jahren Bürgermeister – von Brunn will erst Ministerpräsident werden. Eine Reihe von Genossen aus dem Wittelsbacher Land waren beim Termin im Rathaus dabei: die Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Kristina Kolb-Djoka, die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr, Aichachs Ortsvorsitzender Marco Laves sowie Hans-Dieter Kandler, Vorsitzender der Kreistagsfraktion.

Von Brunn wünscht Aichach Erfolg für weitere Vorhaben

In einem kurzen Gespräch ließ sich der Fraktionschef der SPD im Landtag die Situation in der Stadt erklären: "Bauchschmerzen" bereiteten der aktuelle Fachkräftemangel, bürokratischer Aufwand und das Warten auf Fördermittel, berichtete der Aichacher Bürgermeister. "Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden", so Habermann weiter. Für weitere Vorhaben, insbesondere bei Wohnungsbau und Begrünung, wünschte von Brunn in seinem Eintrag viel Erfolg. Anschließend machte er sich weiter auf den Weg auf seiner Tour durch das Wittelsbacher Land nach Friedberg, wo er die Baugenossenschaft besuchte.