Bei der Ausstellung des Aichacher Kunstvereins ist Sandspielen verboten

Plus Fast 50 Mitglieder des Kunstvereins Aichach zeigen im San Depot die Bandbreite ihres Wirkens. Die Themen reichen von gespaltenen Persönlichkeiten bis zum sinkenden Schiff.

Tief ins Glas zu schauen ist im San Depot in Aichach erlaubt und sogar erwünscht. Sandspielen dagegen nicht. Bei der Mitgliederausstellung des Kunstvereins Aichach sind ein schlafender Vulkan, Holzskulpturen, verschiedene Maltechniken, eine Videoinstallation oder Fotografien zu sehen. Vielfalt ist wie immer Trumpf bei den knapp 50 ausgestellten Arbeiten.