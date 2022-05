Aichach

vor 32 Min.

Bei Schreinern, Tischlern und Zimmerern wird Nachwuchs gesucht

Plus Nach langer Pause haben sich Interessierte beim Werkstattfest der Berufsschule in Aichach über die Ausbildungsberufe mit dem Werkstoff Holz informieren können.

Von Inge von Wenczowski

Handwerksbetriebe in allen Bereichen suchen händeringend nach qualifizierten, gut ausgebildeten Fachkräften, sowie nach Auszubildenden. Allerdings erlangen immer mehr Schulabgänger die Hochschulreife und ziehen das Studium einer Ausbildung vor. Um Nachwuchskräfte zu gewinnen, haben die Abteilungen der Zimmerer, sowie Schreiner und Tischler der Staatlichen Berufsschule in Aichach am Samstag ihre Türen für Besucher und Besucherinnen geöffnet und zum Werkstattfest 2022 eingeladen. Die Gäste konnten sich dort über die Ausbildung in den Berufen informieren und einige der selbst gefertigten Werkstücke der Auszubildenden bewundern.

