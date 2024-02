Bekannter Dialektforscher kommt nach Aichach und beantwortet Fragen

Anthony Rowley ist bayernweit bekannter Dialektforscher. Im Aichacher Pfarrzentrum teilt er sein Wissen über die bairische Sprache. Das Publikum kann Fragen einreichen.

Der bayernweit bekannte Dialektforscher Anthony Rowley kommt nach Aichach. Am Freitag, 15. März, spricht der Germanistikprofessor auf Einladung des Heimatvereins Aichach im Pfarrzentrum. Dort teilt er einer Mitteilung der Stadt zufolge nicht nur sein umfassendes Wissen über die bairische Sprache mit dem Publikum. Sondern er geht auch auf die regionalen Besonderheiten der altbairischen Sprache im Raum Aichach und in der Paartalregion ein.

Rowley stammt zwar aus England, gilt jedoch als einer der besten Kenner der bairischen Sprache(n). Von 1989 bis 2013 lehrte er als außerplanmäßiger Professor für Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Durch die Sendung „Host mi?“ im BR-Format "Wir in Bayern" ist er einem breiten Publikum bekannt.

Publikum kann beim Heimatverein vorab Fragen zur Mundart einreichen

Von 1988 bis 2019 war er Leiter der Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs, das von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird. Die oft gestellte Frage, wie ausgerechnet er als Brite zu dieser Aufgabe kam, beantwortet er gerne mit folgendem Spruch: "Hauptsach', es is koa Preiß." Rowleys Aufgabe, die Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs zu leiten, übernahm mit Andrea Schamberger-Hirt übrigens eine Sprachwissenschaftlerin aus Mering.





Wer Professor Rowley eine Frage zur regionalen Mundart stellen möchte, kann sie bis Freitag, 1. März, per E-Mail an heimatverein.aichach@gmx.de schicken. Rowley versucht, möglichst viele davon im Aichacher Pfarrzentrum zu beantworten. Der Abend, der um 19 Uhr beginnt, wird abgerundet durch Musik der Gruppe Rieder Blech sowie durch Beiträge der Aichacher Mundartdichterin Rosy Lutz. (AZ, nsi)

Info Karten gibt es im Internet unter okticket.de, in der Stadt-Info am Oberen Tor (neben Buchhandlung Rupprecht) oder ab 18 Uhr an der Abendkasse. Informationen unter Telefon 08251/902-0. Für Studierende, Schüler und Auszubildende gilt ein ermäßigter Eintritt. Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro.