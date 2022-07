Aichach

18:15 Uhr

Bekennerschreiben: Er nagelte vor 50 Jahren die Lederhose ans Landratsamt

Plus Ein Aichacher hat vor 50 Jahren seinen Protest gegen die Gebietsreform an die Pforte des alten Landratsamtes genagelt. Auch ein Altlandrat muss „gestehen“.

Von Harald Jung

Zum 50. Jahrestag der Landkreisreform im Aichacher Land flammten viele Anekdoten und Randgeschichten wieder auf. Keine aber erregte in der Berichterstattung über die Zwangshochzeit der früheren Landkreise Aichach und Friedberg und der verordneten „Ausbürgerung“ von Oberbayern so viel Schmunzeln und Aufmerksamkeit wie die alte Lederhose, die in jener Nacht zum 1. Juli 1972 zusammen mit einem Schmähgedicht auf Schwaben an die Pforte des alten Landratsamtes in Aichach genagelt wurde. Wer war das damals, war die große Frage. Aber nun ist dieses Geheimnis gelüftet, denn der „Täter“ hat sich bei unserer Redaktion gemeldet und nach einem halben Jahrhundert ein umfassendes „Geständnis“ abgelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .