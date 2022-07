Aus Protest wird eine Lederhose ans Aichacher Landratsamt genagelt

Plus Vor 50 Jahren muss der Landkreis Aichach den Regierungsbezirk Oberbayern verlassen. Im „Bayerischen Herzland“ werden die Menschen zu „Beute-Schwaben“. Eine zerschlissene "kurze Wix" ist eine ebenso grantige wie deutliche Botschaft.

Fast immer, wenn der inzwischen verstorbene Altlandrat Josef Bestler auf die Landkreisreform zu sprechen kam, zitierte er ein Gedicht, das er auswendig konnte. Der Verfasser ist bis heute unbekannt. Er muss eine deutliche Sprache gehabt haben. Wie so viele „oide Oachma“ damals, die ihrer Wut freien Lauf ließen, weil die Landespolitik sie dem Schwabenland zugeschoben hatte. 50 Jahre ist das jetzt her. Dem Druck des Staates nachgeben zu müssen und zum „Beute-Schwaben“ zu werden, das war für viele Menschen ein beinahe schon schrecklicher Gedanke. Sie sahen sich um ihre Identität betrogen und fühlten einen schmerzhaften Verlust ihrer Wurzeln. Das zeigen manche Anekdoten.