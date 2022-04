Brigitte Laske war die „Grande Dame“ des Sports in Aichach-Friedberg

Brigitte Laske, über 30 Jahre lang Vorsitzende des BLSV im Wittelsbacher Land, ist im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Die Redaktion der Aichacher Nachrichten trauert um eine langjährige Kollegin.

Sie war über Jahrzehnte hinweg die „Grande Dame“ des Sports im Wittelsbacher Land: Über 30 Jahre lang arbeitete Brigitte Laske als Kreisvorsitzende des BLSV für die über 110 Sportvereine im Landkreis mit über 40.000 Mitgliedern und unterstützte dabei vor allem die Ehrenamtlichen an der Basis. Am Sonntag ist die Aichacherin nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Um sie trauern die Angehörigen, Freunde und Weggefährten sowie die Aichacher Nachrichten. Brigitte Laske war über 30 Jahre lang eine hochgeschätzte Kollegin unserer Redaktion und hat durch ihre journalistische Arbeit unsere Zeitung mitgeprägt.

Sie wurde als umtriebige Sportinstitution bezeichnet, ohne die im Landkreis viele Dinge nicht so funktioniert hätten, wie sie es taten. Unzählige Stunden und Abende war sie im Landkreis unterwegs. Sie hatte dabei immer den Breiten- und Gesundheitssport im Blick und natürlich die Angebote für Kinder und Jugendliche. Es war ihr wichtig, den Sport als verbindendes gesellschaftliches Element zu fördern. Die Anerkennung dafür war groß – von den Menschen in den Vereinen direkt und auch offiziell: von der Bürgermedaille der Stadt Aichach in Silber oder der Ehrenmitgliedschaft beim TSV Aichach bis zur Ehrenmedaille des Bayerischen Innenministers für besondere Verdienste um den Sport. Landrat Klaus Metzger war am Donnerstag erschüttert: „Mit Brigitte Laske verliert nicht nur das Wittelsbacher Land eine der zentralen Identifikationsfiguren des Sports. Ihr Tod erfüllt mich mit tiefer Trauer, da privates und dienstliches Miteinander immer getragen war von freundschaftlicher Nähe.“ Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann spricht von einem „riesengroßen Verlust“.

Brigitte Laske war über sechs Jahrzehnte ehrenamtlich für den Sport unterwegs

Brigitte Laske war als Sportfunktionärin keine Sprinterin, sondern sozusagen eine Ultramarathonläuferin. Konstanz, Beharrlichkeit, Engagement, Ausdauer, Fleiß – für alle diese Charaktereigenschaften war sie das lebende Beispiel. Für den Sport war sie seit ihrer Jugend über sechs Jahrzehnte ehrenamtlich auf Trab und irgendwie immer auf dem Sprung (im wahrsten Sinne des Wortes). Bereits Anfang der 60er-Jahre begann sie als Übungsleiterin beim TSV Aichach und blieb dem Verein ein Leben lang treu. 1971 übernahm sie eine Aufgabe im Präsidium des Bayerischen Turnverbandes und seit Gründung des BLSV-Sportkreises 11 (Landkreis Aichach-Friedberg) im Jahr 1977 war sie im Vorstand, ab 1991 als Nachfolgerin des damals verstorbenen Friedbergers Hans Böller als Vorsitzende.

Auch alle anderen „Streckenabschnitte“ in Brigitte Laskes Leben waren zweistellig. Für die Paartalia zeichnete sie 25 Jahre für Programm, Choreografie und Training verantwortlich. Die Leitung des TSV Aichach, des mit Abstand größten Vereins im nördlichen Teil des Landkreises, war über siebzig Jahre sozusagen Familiensache – und ohne ihre maßgebliche Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. Zunächst stand ihr Vater Hanns E. Muck (seit 1950) an der Vereinsspitze und dann ganz genau ein halbes Jahrhundert (bis 2020) ihr Mann Klaus Laske. Mit ihm war sie über 55 Jahre lang verheiratet. Ihr Mann, ihre Tochter und ihre beiden Enkelkinder standen trotz der vielen ehrenamtlichen Aufgaben und ihrem Beruf immer im Mittelpunkt. Ihre Enkelin und ihr Enkel seien ihr größtes „Hobby“ und Glück, so hat uns Brigitte Laske bei Besuchen in der Redaktion immer erzählt.

30 Jahre lang war sie Redakteurin in der Lokalredaktion der Aichacher Nachrichten

Als Journalistin hat Brigitte Laske (Kurzzeichen: brl) über vier Jahrzehnte über den nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg berichtet, allein über 30 Jahre als Redakteurin der Aichacher Nachrichten bis 2007. Dann war sie im „Ruhestand“ und arbeitete in Wirklichkeit nicht viel weniger – im Ehrenamt für den Sport. Brigitte Laske und Zeitung – das gehörte für die Menschen über viele Jahrzehnte zusammen. Sie kannte die Region wie ihre Westentasche, sie gab der Lokalredaktion ein Gesicht.

Ihren ersten Pressetermin machte sie schon als 14-Jährige: den Hebauf für die Aichacher Berufsschule in der Steubstraße. Hingeschickt hat sie damals ihr Vater – Hanns E. Muck. Der langjährige Redaktionsleiter der Aichacher Zeitung hatte neben der Familie zwei Lebens-Schwerpunkte: Zeitung und Sport. Diese Richtung war im Elternhaus in Oberbernbach vorgezeichnet, und Tochter Brigitte folgte ihr. Lokaljournalistin – das war Mitte der 60er-Jahre noch ein relativ ungewöhnlicher Frauenberuf. Nach der Oberrealschule in Schrobenhausen führte ihr Weg ab 1964 zum gedruckten Wort. Sie absolvierte ein Volontariat und blieb vier Jahre bei der Lokalzeitung ihres Vaters. Nach der Geburt ihrer Tochter legte sie eine Pause ein, arbeitete als Sportlehrerin und machte bis 1976 die Verbandszeitung Bayernturner. Seit 1977 war sie dann für die AN im Einsatz – mit der gesamten Bandbreite einer Lokalredaktion: vom Polizei- bis zum Maibaumbericht. Sie musste nachts raus zu schrecklichen Verkehrsunfällen und sie fuhr sonntags mit der Kamera auf den Fußballplatz. Drei Standort-Wechsel der AN-Redaktion hat sie erlebt, vier Aichacher Bürgermeister (Wilhelm Wernseher, Alfred Riepl, Heinrich Hutzler, Klaus Habermann), drei Landräte (Josef Bestler, Theo Körner, Christian Knauer) und viele kommunale Gremien im Landkreis begleitet. Begegnungen und Kontakt mit den Menschen, das sei das Schöne am Journalistenberuf, hat Brigitte Laske immer betont. Für die AN-Redaktion hat sie viele Jahre die Arbeit unseres Leserhilfswerks Kartei der Not begleitet. Schwächere Menschen unterstützen, Ehrenamt leben und fair berichten – und das alles über eine ganz lange Strecke. Das war Brigitte Laske. Sie wird fehlen – ihren Liebsten, vielen weiteren Menschen und uns. Christian Lichtenstern

Trauergottesdienst Donnerstag, 5. Mai, 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Aichach. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.