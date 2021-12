Corona-Spaziergänge in Indersdorf und Altomünster

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat es im angrenzenden Landkreis Dachau zwei nicht angemeldete Versammlungen gegeben. In Aichach ist der Polizei nichts bekannt.

Gegen 17 Uhr sind in Indersdorf und Altomünster - beides im Landkreis Dachau - mehrere hundert Menschen mit Lichtern und Laternen durch die Orte gelaufen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Wie die Polizei Dachau mitteilt, waren die beiden Versammlungen, zu der etwa 200 Personen in Indersdorf und 120 Personen in Altomünster zusammengekommen waren, nicht angemeldet. Beide Umzüge seien friedlich und störungsfrei verlaufen; vereinzelt seien Teilnehmer zur Einhaltung des Abstandsgebots ermahnt worden.

Auch in Aichach kommt es wieder zu mehr Corona-Protestaktionen

Auch in Aichach traf sich am Abend eine Gruppe Menschen vor dem Rathaus. Die Polizei Aichach teilt auf Nachfrage mit, dass kein "Corona-Spaziergang" in Aichach am zweiten Weihnachtsfeiertag bekannt, aber durchaus möglich sei. Zuletzt gebe es in der Stadt wieder vermehrt derartige Versammlungen, die vorab nicht angemeldet werden. Einen größeren Protest gegen die Corona-Maßnahmen hatte es in Aichach am Samstag, 18. Dezember, gegeben.

Lesen Sie dazu auch