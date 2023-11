Aichach

18:00 Uhr

Das Aichacher Christkindl ist sportlich unterwegs

Plus Die elfjährige Celine Beck ist in diesem Jahr das Aichacher Christkind. Sie hat mehrere sportliche Hobbys. Vor allem auf eines freut sie sich als Christkind besonders.

Von Gerlinde Drexler

Die leuchtenden Augen, mit denen Kinder sie ansahen, haben Celine Beck schon gefallen, als sie einer der Engel des Aichacher Christkindes war. Heuer ist die Elfjährige selbst das Christkind und freut sich auf den Spaß, den sie mit den anderen Engeln und dem Nikolaus haben wird. Und auf das glitzernde Kleid, das sie tragen darf. Zum ersten Mal wird das Christkind heuer außerdem Flügel haben – und es hat besondere Unterstützung.

Als Celine zum ersten Mal als Engel das Christkind begleitete, ging sie noch in den Kindergarten. Rund fünf Jahre ist das jetzt her. Was die Elfjährige immer wieder beeindruckt hat: „Es war sehr schön, weil ganz viele Kinder mich angelächelt haben, wenn wir zusammen mit dem Nikolaus am Türchen des Adventskalenders standen.“ Inzwischen geht Celine das zweite Jahr ins Gymnasium. Das Unterrichtsfach Kunst mag sie am liebsten. „Ich kann gut zeichnen, aber nicht ganz so toll. Aber es macht Spaß“, sagt sie. Mathe mag die Elfjährige „ein bisschen“. Am ehesten dann, „wenn ich mitkomme und die Hausaufgaben einfach sind“.

