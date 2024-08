Das ehemalige Kyklos in Aichach ist wieder zu haben

Das Kyklos in Aichach hatte über Jahrzehnte Kultstatus in Aichach. Zu der Kneipe gehörte einer der schönsten Biergärten der Stadt. 2016 wurde das Kyklos in Atelier umbenannt, seit 2019 ist es geschlossen. Damit schien auch das Kapitel Gastronomie in dem Eckhaus an der Schrobenhausener Straße abgeschlossen zu sein. 2022 kaufte es ein Bauträger, der auch das Erdgeschoss in Wohnungen umbauen wollte. Umgesetzt wird das Vorhaben nicht. Das Gebäude steht jetzt wieder zum Verkauf. Das bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion Immobilienmakler Patrick Zollbrecht aus Jetzendorf, der vom Eigentümer mit dem Verkauf beauftragt worden ist.

