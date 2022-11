Das Stereostrand-Festival in Aichach war ein Juwel

Mit dem Aus für das Stereostrand-Festival in Aichach geht eine Erfolgsgeschichte zu Ende. Viele Musikfans werden traurig sein. Die Gründe sind nachvollziehbar.

Das Stereostrand-Festival in Aichach ist Geschichte. Diese Nachricht wird viele Musikfans in und um Aichach traurig stimmen. Sie haben am Stereostrand ihre Lieblingsbands gehört oder neue entdeckt, alte Bekannte getroffen und die entspannte Atmosphäre genossen. Die Entscheidung des Organisationsteams ist aber verständlich.

Mit dem Aus geht eine Erfolgsgeschichte zu Ende. Begonnen hat sie mit dem Stereowald-Festival, das 2014 in Kooperation mit den Grubetfreunden am Grubethaus in Algertshausen erstmals stattfand. Schon die Premiere war ausverkauft, die zweite Auflage 2015 sogar schon im Vorverkauf. Auch beim Neustart 2019 im San-Depot, an den Ufern der Paar und des Griesbacherls unter dem dazu passenden Namen Stereostrand, gab es an der Abendkasse keine Tickets mehr.

Schleppender Kartenvorverkauf

In diesem Jahr war das anders – für das Stereostrand-Team eine völlig neue Erfahrung, auch wenn es diese mit den Machern vieler anderer Festivals teilt. Ob es an der zweijährigen Corona-Pause lag, am Ukraine-Krieg, an dem Gefühl, dass sich Krise an Krise reiht, viele aufs Geld schauen müssen, lässt sich nur vermuten. Am Ende war das Festival nicht ganz, aber doch fast ausverkauft. Für die Organisatoren aber blieb die Unsicherheit bis zuletzt, ob sie privat für das Festival draufzahlen. Für eine schwarze Null sorgte am Ende eine Bundesförderung. Da wird es immer kräftezehrender, ein solches Festival zu stemmen. Ob das so bleibt? Vielleicht gibt es irgendwann ein neues Festival, füllt etwas Neues die Lücke. Schön wär’s schon.

