Aichach

vor 47 Min.

Der neue Familienstützpunkt in Aichach nimmt Formen an

Der neue Familienstützpunkt in der Bahnhofstraße nimmt konkrete Formen an und kann aller Voraussicht nach noch vor den Sommerferien bezogen werden.

Von Thomas Weinmüller

Die neue Heimat des Familienstützpunktes des Caritasverbandes Aichach-Friedberg in der Bahnhofstrasse 28 in Aichach nimmt Formen an und kann voraussichtlich noch vor Beginn der Sommerferien bezogen werden. Aktuell befinden sich etwa das Büro von Leiterin Julia Baur und die Räumlichkeiten für die Angebote an zwei unterschiedlichen Orten in Aichach. Das soll sich bald aber ändern.

Im neuen Gebäude sind womöglich längere Öffnungszeiten möglich

Baur sitzt derzeit noch in dem Gebäude hinter dem Sozialkaufhaus in der Bahnhofstraße - direkt neben dem Neubau. Ein Großteil der Aktivitäten des Familienstützpunktes, darunter das "Café für alle", Sprachkurse, diverse Sitzungen und Hausaufgabenbetreuung, findet dagegen noch in den Räumlichkeitden der Caritas in der Münchner Straße statt und damit rund 15 Minuten zu Fuß entfernt. Mit dem Neubau sollen alle Angebote, die auf den drei Säulen Beratung, Begegnung und Bildung basieren, bald an einem Ort zusammengeführt werden.

